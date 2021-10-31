المهدية: الفرق المشتركة بين الحرس والتجارة تحجز كميات من اللحوم البيضاء والبقول

وات - حجز فريق مشترك بين منطقة الحرس الوطني بالجم والإدارة الجهوية للتجارة، اليوم الأحد، 76 ألفا و230 بيضة بأحد المحلات المخالفة للقانون الجاري به العمل، وفق ما أوضحه محمد الغراد الناطق الرسمي باسم إقليم الحرس الوطني بالمهدية في تصريح لـ(وات).



وشمل المحجوز، حسب ذات المصدر، 520 كلغ من الدجاج الجاهز للطبخ و628 كلغ من منتجات مختلفة من مادة الديك الرومي.



وتمكنت نفس الوحدات من حجز 6ر9 طن من مادة الحمص الجاف و2ر4 طن من الفول التونسي و4ر2 من الفول المصري و336 كلغ من الثوم و300 كلغ من اللوز إلى جانب 150 كلغ من مادة الحلبة.



وتعهدت الإدارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في شأن المحجوز الذي تم تخزينه بإحدى معاصر الزيتون بمنطقة الجم.



