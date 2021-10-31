القبض على عنصرين تكفيريين بتطاوين

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 12:25 قراءة: 0 د, 19 ث
      
تمكنت يوم 29 أكتوبر 2021 فرقة الأبحاث والتفتيش للحرس الوطني بتطاوين ومصلحة التوقي من الإرهاب من القبض على عنصرين تكفريين.

وافادت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الأحد بأن العنصرين مفتش عنهما لفائدة المحكمة الابتدائية بتونس1 من أجل "الانتماء الى تنظيم إرهابي" وصادر في شأن كل منهما حكم بالسجن لمدة 05 سنوات.

وأضافت ان النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهما واتخاذ ما يتعين في شأنهما.





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