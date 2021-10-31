سوسة: إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية وضبط 7 مجتازين من بينهم امرأة وأبناؤها القصر أصغرهم عمره 10 أشهر

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 12:04 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمكنت وحدات تابعة للمنطقة البحرية للحرس الوطني بسوسة، في الليلة الفاصلة بين 30 و31 أكتوبر الجاري، من إحباط عمليتي اجتياز للحدود البحرية خلسة نحو إيطاليا، وضبط 7 مجتازين أصيلي ولاية سوسة تتراوح أعمارهم بين 10 أشهر و34 سنة.

وأوضح مصدر أمني في تصريح ل"وات"، أن من بين المجتازين امرأة وأطفالها الثلاثة القصر، أصغرهم لم يتجاوز عمره 10 أشهر، مضيفا أنه بعد إدخالهم إلى ميناء سوسة، اتضح بمزيد البحث والتدقيق، أن من بين المجتازين كذلك شخص صادر في شأنه منشورا تفتيش من أجل قضايا حق عام مختلفة.

وقد تم، وفق ذات المصدر، إعلام النيابة العمومية، التي أذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأن المجتازين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235247



En continu

Toutes les news

الأحد 31 أكتوبر 2021 | 25 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:53 17:25 15:00 12:10 06:42 05:15
Babnet
24°
 Babnet24° Babnet % 69 :الرطــوبة
تونــس Babnet19°
2.57 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
24°-1926°-2026°-2024°-1922°-18
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة