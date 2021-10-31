حملات تلقيح داخل مؤسّسات التّكوين المهني بالقطاعين العامّ والخاصّ لفائدة المتكوّنين من الفئة العمريّة 15 سنة فما فوق

Publié le Dimanche 31 Octobre 2021 - 11:05 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تنظم وزارتا التّشغيل والتّكوين والصحة حملات تلقيح داخل مؤسّسات التّكوين المهني بالقطاعين العامّ والخاصّ، لفائدة المتكوّنين من الفئة العمريّة 15 سنة فما فوق والذّين لم يتلقّوا بعد الجرعة الأولى من التّلقيح.

وتدعو الوزارتان، في بلاغ مشترك، المتكوّنين الرّاغبين في التّلقيح والبالغين من العمر 15 سنة فما فوق إلى المبادرة بعد موافقة أوليائهم بتسجيل أسمائهم لدى إدارة مؤسّسات التّكوين المهني المسجّلين بها، وإيداع وثيقة "موافقة وليّ" طبقا للأنموذج المصاحب لهذا البلاغ والمتوفّرة بمؤسّسات التّكوين المهني بعد تعميرها وإمضائها من قبل الوليّ.



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