بطولة فرنسا - وهبي الخزري يعدل النتيجة 1-1 لفريقه سانت ايتيان مع ماتز بهدف رائع من بعد 68 متر

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 19:47 قراءة: 0 د, 23 ث
      
واصل الدولي التونسي وهبي الخزري تالقه مع فريقه الفرنسي سانت ايتيان عندما سجل له هدفا رائعا في مباراته اليوم مع ماتز في اطار الجولة ال12 من بطولة فرنسا عدل به النتيجة 1-1 في د16 .

ورفع الخزري الكرة من بعد 68 ليغالط حارس فريق ماتز .

وهو الهدف السابع في رصيده الشخصي من 11 هدفا سجلها فريقه في البطولة هذا الموسم.
وافتتح ماتز التهديف في المباراة عن طريق الجزائري فريد بولحية د9





Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235229



En continu

Toutes les news

السبت 30 أكتوبر 2021 | 24 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:26 15:01 12:10 06:41 05:14
Babnet
20°
 Babnet23° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1623°-1926°-2024°-2029°-19
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة