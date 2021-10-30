بطولة فرنسا - وهبي الخزري يعدل النتيجة 1-1 لفريقه سانت ايتيان مع ماتز بهدف رائع من بعد 68 متر

واصل الدولي التونسي وهبي الخزري تالقه مع فريقه الفرنسي سانت ايتيان عندما سجل له هدفا رائعا في مباراته اليوم مع ماتز في اطار الجولة ال12 من بطولة فرنسا عدل به النتيجة 1-1 في د16 .ورفع الخزري الكرة من بعد 68 ليغالط حارس فريق ماتز .وهو الهدف السابع في رصيده الشخصي من 11 هدفا سجلها فريقه في البطولة هذا الموسم.وافتتح ماتز التهديف في المباراة عن طريق الجزائري فريد بولحية د9