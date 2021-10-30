المنستير: تقديم تلميذ مشتبه به في قضية تحرش الإثنين المقبل أمام النيابة العمومية

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 19:41 قراءة: 0 د, 57 ث
      
وات - أفاد مساعد الوكيل العام والناطق الرسمي باسم محاكم المنستير والمهدية، فريد بن جحا، اليوم السبت، بأنّه سيتم يوم الإثنين المقبل تقديم المظنون فيه في حادثة تحرّش جنسي جدّت بالمكنين أمام أنظار النيابة العمومية، مشيرا إلى أن المشتبه به تلميذ يبلغ من العمر 17 سنة ومتهم بالتحرش الجنسي بإمرأة وهي معلمة بإحدى المؤسسات التربوية بولاية المنستير.

وأوضح بن جحا، في تصريح لـ"وات"، أنّ مركز الأمن الوطني بالمكنين الغربية من ولاية المنستير قد تعهّد بالقضية، وأنّ المظنون فيه يدرس بمعهد طبلبة بولاية المنستير وليست له علاقة بالضحية وليست معلمته، نافيا ما تم تداوله من قبل البعض بشأن تحرش تلميذ بمعلمته.
وكانت معلمة تقدّمت بشكوى لمنطقة الأمن الوطني بالمكنين الغربية من أجل تعرّضها في المكنين إلى العنف والتحرش الجنسي من قبل شاب، وهو ما أكده مصدر أمني لـ"وات"، مشيرا إلى أنّه بعد مراجعة النيابة العمومية تقرّرت إحالة المظنون فيه على الفصل السريع.
وأكد المندوب الجهوي للتربية بالمنستير، المنجي سليم، من جهته، لـ"وات"، أنّ المعلمة لم تعلم مدير المؤسسة التي تعمل بها بأنّها تعرضت إلى التحرش الجنسي واكتفت بالقول أنّها تعرضت إلى عملية سلب (براكاج)، مضيفا أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل بشأن التلميذ المشتبه به في حال تأكد تورطه.

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