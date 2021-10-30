العوينة - الكشف عن محل تجاري يتولى صاحبه صرف العملة على خلاف الصيغ قانونية

بناء على معلومات مفادها تعمّد شخص مخالفة قانون الصرف من خلال قيامه بعمليات مالية في السوق السوداء بعد ربط الصلة مع أجانب لصرف العملة الأجنبية إلى المحلية بمحلّه التجاري الكائن بجهة العوينة، تم إيلاء الموضوع الأهمية اللازمة من قبل وحدات منطقة الأمن الوطني بالبحيرة التي بمداهمة المحل المذكور يوم 29 أكتوبر 2021، بعد استشارة النيابة العمومية، تمكنت من ضبط المعني رفقة زوجته وضبط 03 أشخاص (يحملون جنسية أجنبية) اعترفوا بتواجدهم بالمحل قصد صرف العملة لدى المظنون فيه كما تمكنت الوحدات الأمنية من حجز مبلغ مالي هام من العملة التونسية والأجنبية.



بالتحري مع المعني، اعترف بتولّيه صرف العملة بصيغة غير قانونية بمحلّه.



ووفق بلاغ للداخلية ، أذنت النيابة العمومية بالاحتفاظ به واتخاذ الإجراءات القانونية في شأن البقية.



