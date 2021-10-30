تطاوين: النيابة العمومية تصدر بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس مركز شرطة من أجل التحيّل

وات - أصدر حاكم التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتطاوين، اليوم السبت، بطاقة ايداع بالسجن في حق رئيس مركز شرطة البئر الاحمر من اجل التحيل، وفق ما افاد به الناطق الرسمي باسم المحكمة، قاسم ميزقار، في تصريح لـ"وات".



وأوضح ذات المصدر ان رئيس المركز واحد الاعوان أوقفا مساء أمس، خلال دورية امنية بمنطقة البئر الاحمر، سائق سيارة تبيّن أنه لا يملك رخصة سياقة إلى جانب عدم امتثاله للنزول من سيارته وتعمّده الاعتداء عليهما، على حد قولهما، فابلغا عنه النيابة العمومية التي اذنت بالاحتفاظ به، ليتحوّل إثر ذلك شقيق السائق الى مركز الشرطة بالبئر الاحمر لطلب العفو عن أخيه إلا أنه اكتشف رغبة رئيس المركز في الارتشاء فأعلم وكيل الجمهورية الذي اذن بنصب كمين لرئيس المركز بالتنسيق مع فرق امنية تأكدت من تسلمه مبلغا من المال.



وأضاف أنه تم تحرير محضر في الغرض وايداع رئيس المركز السجن، فضلا عن تحرير محضر ضد سائق السيارة لهضمه جانب موظف عمومي اثناء عمله وفي حق العون المرافق لرئيس المركز مع بقائهما في حالة سراح، وفق تأكيده.



