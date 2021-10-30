حجز 11 طنا من الغلال بنابل و5 آلاف لتر من المياه مجهولة المصدر ببنعروس

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 12:29 قراءة: 0 د, 22 ث
      
حجزت وحدات الشرطة البلديّة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 11 طنا من الغلال بولاية نابل و5 آلاف لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ اليوم السبت.

وأضاف ذات المصدر أن وحدات الشرطة البلدية قامت بـ 98 عملية حجز وحررت 17 محضرا عدليّا. كما قامت بـ 109 عمليّات إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها، فضلا عن تحرير 98 محضرا اقتصاديّا و161 مخالفة صحية.


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