حجز 11 طنا من الغلال بنابل و5 آلاف لتر من المياه مجهولة المصدر ببنعروس

حجزت وحدات الشرطة البلديّة، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، 11 طنا من الغلال بولاية نابل و5 آلاف لتر من المياه مجهولة المصدر بولاية بنعروس، وفق ما ذكرته وزارة الداخلية في بلاغ اليوم السبت.



وأضاف ذات المصدر أن وحدات الشرطة البلدية قامت بـ 98 عملية حجز وحررت 17 محضرا عدليّا. كما قامت بـ 109 عمليّات إزالة فورية لنقاط انتصاب عشوائية وعلامات إشهارية غير مرخّص فيها، فضلا عن تحرير 98 محضرا اقتصاديّا و161 مخالفة صحية.





