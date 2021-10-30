بنزرت:انتخاب رئيس بلدية جديد ومساعديه ببلدية منزل بورقيبة

وات - تم عشية أمس الجمعة، انتخاب رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية ومتابعة التصرف بالمجلس البلدي بمنزل بورقيبة من ولاية بنزرت، سليم حراقة، رئيسا جديدا لهذه البلدية.



وقد تم انتخاب رئيس البلدية الجديد، خلفا للرئيس المستقيل صلاح الدين الجباري، بمجموع 18صوتا مع احتفاظ عضو بصوته، وذلك خلال جلسة عامة انتخابية مغلقة انتضمت بقصر البلدية.

وتم خلال ذات الجلسة، انتخاب صافية الزناتي في خطة نائب رئيس، وهندة الهذلي في خطة نائب رئيس ثان، وعدنان تقية في خطة نائب رئيس ثالث، ومقداد الحفناوي في خطة نائب رئيس رابع.



وكان 20 عضوا من المجلس البلدي صوتوا في بداية الجلسة على قبول استقالة رئيس المجلس السابق صلاح الدين الجباري.





