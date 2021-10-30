وزارتا الصحة والتربية تنظّمان حملات تلقيح ضد كورونا متنقلة بالمدارس االاعدادية لتدارك تلقيح التلاميذ الذين تتجاوز أعمارهم 15 سنة

تنظم وزارتا الصحة والتربية حملات تلقيح متنقلة ضدّ فيروس كورونا، بالمدارس االاعدادية لتدارك تطعيم التلاميذ المرسمين بها من الشريحة العمرية 15 سنة فما فوق، الذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من التلقيح، خلال الفترة من 8 إلى 20 نوفمبر 2021، وفق ما جاء في بلاغ مشترك نشر في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة إلى السبت.



ودعت الوزارتان، في هذا السياق، التلاميذ الراغبين في التلقيح من الفئة العمرية المذكورة، بعد موافقة أوليائهم، إلى المبادرة بتسجيل أسمائهم لدى إدارة المدرسة الإعدادية الراجعين لها بالنظر، مع إيداع وثيقة " موافقة الولي"، بعد تعميرها وإمضائها من قبل الولي.

ويذكر أن تونس قد شرعت خلال الأسبوع الجاري في توفير جرعة تعزيز المناعة وقد بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة ضد كوفيد- 19 من الفئة العمرية 75 سنة فما فوق، منذ انطلاق حملة التلقيح بالجرعة الثالثة يوم 26 أكتوبر الجاري وإلى غاية يوم أمس الجمعة،32 ألف و282 شخصا، حسب آخر الإحصائيات الواردة بمنصة "ايفاكس" للتلقيح ضد كورونا.

وتجدر الإشارة أن عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا بلغ منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس منذ مارس 2021 وإلى حدود اليوم 29 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال، 4 ملايين و491 ألف و526 شخصا.



