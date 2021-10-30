المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون يدعو المهنيين التونسيين إلى الدخول في شراكات وتصدير الخبرة التونسية

أكد عبد اللطيف غديرة، المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، يوم الجمعة، لدى استقباله من قبل وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عثمان الجرندي، في مقر الوزارة بالعاصمة، أهمية مشاركة سائر الأطراف التونسية الفاعلة في هذا المجال في المؤتمر الوزاري للمجلس الدولي للزيتون الذي سيلتئم بجورجيا من 24 إلى 26 نوفمبر المقبل .



وشجّع غديرة، الذي يؤدّي زيارة عمل إلى تونس بمناسبة الدورة الخامسة عشرة للصالون الدولي للفلاحة والآلات الفلاحية والصيد البحري، على تكثيف الاتصال بين المهنيين التونسيين للدخول في شراكات مع نظرائهم في مختلف الدول التي أصبحت تولي اهتماما بالغا للزيت والزيتون، وذلك عن طريق تصدير الخبرة التونسية في هذا المجال، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للخارجية.



واستعرض عبد اللطيف غديرة خلال اللقاء أهم أنشطة المجلس ومبادراته من أجل مزيد دعم التعاون بين الدول الأعضاء والنهوض بالقطاع ومواكبة التحولات الكبرى التي تشهدها السوق العالمية لزيت الزيتون بفعل العولمة.

من جهته، جدّد وزير الخارجية، بالمناسبة، تأكيد الأهمية التي توليها تونس لتعزيز التعاون مع المجلس الدولي للزيتون، لما يكتسيه هذا القطاع من أبعاد اقتصادية وتجارية واجتماعية هامة.

وأكد الجرندي استعداد تونس لمواصلة معاضدة هذه الجهود بما يخدم قطاع زيت الزيتون التونسي ولمساعدة المجلس الدولي للزيتون على إفادة الدول الشقيقة والصديقة من المعارف التونسية الدقيقة والعريقة في الميدان.

ويشغل التونسي عبد اللطيف غديرة منذ سنة 2016 خطة المدير التنفيذي للمجلس الدولي للزيتون، الذي يتخذ من العاصمة الاسبانية مدريد مقرا له، ويعمل على الدفاع على مصالح الدول الأعضاء السبع عشر والترويج لزيت الزيتون وزيتون الطاولة في العالم.





