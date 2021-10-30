توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ووزارة الاقتصاد لاجل التعاون في مجال الاحصاء

تمّ التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلّق بتبادل المعطيات والتعاون التقني من قبل محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، وذلك منذ يوم 26 أكتوبر 2021، وفق ما أوردته مؤسسة الاصدار، الجمعة.



ويهدف الاتفاق، الذّي تمّ توقيعه بمقر البنك المركزي الى تدوين المبادىء العامّة لاتفاقيّة التعاون، التّي سيتم توقيعها، في وقت لاحق، بين المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي التونسي بهدف ضمان أفضل الشروط لتبادل المعلومات ودعم التعاون وتنسيق الجهود بين الهيكلين في مجال الإحصاء.



وتناول العباسي وسعيّد، بالمناسبة، آفاق الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي والاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، وخاصّة، منها الوضع الحالي والمستقبلي للعلاقات مع مؤسّسات التمويل الدوليّة والمانحين.



