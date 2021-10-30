توقيع مذكرة تفاهم بين البنك المركزي ووزارة الاقتصاد لاجل التعاون في مجال الاحصاء

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 07:54 قراءة: 0 د, 31 ث
      
تمّ التوقيع على مذكرة تفاهم تتعلّق بتبادل المعطيات والتعاون التقني من قبل محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، ووزير الاقتصاد والتخطيط، سمير سعيّد، وذلك منذ يوم 26 أكتوبر 2021، وفق ما أوردته مؤسسة الاصدار، الجمعة.

ويهدف الاتفاق، الذّي تمّ توقيعه بمقر البنك المركزي الى تدوين المبادىء العامّة لاتفاقيّة التعاون، التّي سيتم توقيعها، في وقت لاحق، بين المعهد الوطني للإحصاء والبنك المركزي التونسي بهدف ضمان أفضل الشروط لتبادل المعلومات ودعم التعاون وتنسيق الجهود بين الهيكلين في مجال الإحصاء.

وتناول العباسي وسعيّد، بالمناسبة، آفاق الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي والاصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، وخاصّة، منها الوضع الحالي والمستقبلي للعلاقات مع مؤسّسات التمويل الدوليّة والمانحين.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235186



En continu

Toutes les news

السبت 30 أكتوبر 2021 | 24 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:26 15:01 12:10 06:41 05:14
Babnet
16°
 Babnet23° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1625°-2027°-2024°-1925°-19
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة