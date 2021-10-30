البنك المركزي: تطوّر نسق القروض الموجهة للإقتصاد بنسبة 6،4 بالمائة خلال أوت 2021

شهدت القروض الموجهة إلى الاقتصاد زيادة في نسقها خلال شهر أوت 2021 بنسبة 6،4 بالمائة حسب الانزلاق السنوي، مقابل 6،2 بالمائة خلال شهر جويلية و4،6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أظهره تقرير البنك المركزي التونسي أصدره، الجمعة، حول "التطوّرات الإقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط".



وتعود هذه الزيادة، وفق البنك المركزي، إلى تسارع القروض الممنوحة للمهنيين (6،5 بالمائة حسب الانزلاق السنوي مقابل 6،2 بالمائة في شهر جويلية 2021)، خاصة القروض على المدى القصير ( 4،5 بالمائة مقابل 3،6 بالمائة).



كما ارتفع نسق القروض المسندة إلى الأفراد بنسبة 6 بالمائة، بالانزلاق السنوي، مقابل 6،2 بالمائة خلال جويلية 2021 و3،8 بالمائة في أوت 2020 في ظل التطوّر القوّي، وإن بدا أقلّ أهميّة، لقروض الاستهلاك (بنسبة 7،3 بالمائة بالانزلاق السنوي مقابل 8،2 بالمائة في شهر جويلية 2021).



