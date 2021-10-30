البنك المركزي: تطوّر نسق القروض الموجهة للإقتصاد بنسبة 6،4 بالمائة خلال أوت 2021

Publié le Samedi 30 Octobre 2021 - 07:24 قراءة: 0 د, 39 ث
      
شهدت القروض الموجهة إلى الاقتصاد زيادة في نسقها خلال شهر أوت 2021 بنسبة 6،4 بالمائة حسب الانزلاق السنوي، مقابل 6،2 بالمائة خلال شهر جويلية و4،6 بالمائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020، وفق ما أظهره تقرير البنك المركزي التونسي أصدره، الجمعة، حول "التطوّرات الإقتصادية والنقدية والآفاق على المدى المتوسط".

وتعود هذه الزيادة، وفق البنك المركزي، إلى تسارع القروض الممنوحة للمهنيين (6،5 بالمائة حسب الانزلاق السنوي مقابل 6،2 بالمائة في شهر جويلية 2021)، خاصة القروض على المدى القصير ( 4،5 بالمائة مقابل 3،6 بالمائة).

كما ارتفع نسق القروض المسندة إلى الأفراد بنسبة 6 بالمائة، بالانزلاق السنوي، مقابل 6،2 بالمائة خلال جويلية 2021 و3،8 بالمائة في أوت 2020 في ظل التطوّر القوّي، وإن بدا أقلّ أهميّة، لقروض الاستهلاك (بنسبة 7،3 بالمائة بالانزلاق السنوي مقابل 8،2 بالمائة في شهر جويلية 2021).

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235184



En continu

Toutes les news

السبت 30 أكتوبر 2021 | 24 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:54 17:26 15:01 12:10 06:41 05:14
Babnet
16°
 Babnet23° Babnet % 88 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1625°-2027°-2024°-1925°-19
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة