وزارتا الصحة وتكنولوجيات الاتصال تعلنان عن إطلاق خدمة جواز التلقيح على منظومة "إيفاكس"

أعلنت وزارة تكنولوجيات الاتصال في ندوة مشتركة، اليوم الجمعة، مع وزارة الصحة، عن إطلاق خدمة جواز التلقيح على المنظومة الوطنية للتلقيح "إيفاكس"، وذلك عملا بالمرسوم الرئاسي عدد 1 لسنة 2021 المؤرخ في 22 أكتوبر 2021 المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كوفيد ـ19، وانطلاقا من توصيات اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا.



وثمنت الوزارتان العمل المشترك لمصالحهما التقنية والفنية والقانونية، من أجل إنجاز خدمة جواز التلقيح في ظرف قياسي، تعزيزا لجهود الدولة في تدعيم الحملة الوطنية للتلقيح وتحقيق المناعة الجماعية في أسرع وقت ممكن.



وتم الإشارة خلال هذه الندوة، إلى أن جواز التلقيح هو وثيقة رسمية تؤكد استكمال جدول التلقيح ضد فيروس كورونا، مما يسمح للشخص بالنفاذ إلى الأماكن والفضاءات المحددة وفق المرسوم الرئاسي.



وبإمكان أي شخص يبلغ أو عمره تجاوز 18 سنة، وتلقى تلقيحا كاملا، أن يقوم بتحميل جواز التلقيح على هاتفه الجوال من موقع منظومة إيفاكس "فضاء المواطن"، ويستظهر به عند الحاجة. كما يمكن استخراج الجواز في شكل وثيقة ورقية.



ومن حق كل مواطن حامل للجنسية التونسية أو أجنبي مقيم على للأراضي التونسية، وتلقى التلقيح كاملا، الحصول على جواز التلقيح، وذلك بعد استكمال فترة تثبيت المناعة، حسب نوع التلقيح.



ودعت وزارتا الصحة وتكنولوجيات الاتصال كل شخص بلغ أو تجاوز 18 سنة من العمر، ولم يلقح بعد، إلى الالتحاق بأحد المراكز المخصصة للتلقيح لتلقي اللقاح المضاد للفيروس كورونا، وذلك ليتمكن من الحصول على جواز التلقيح.



وتم في هذا الجانب التأكيد على أن جواز التلقيح ليس إجباريا وسيبقى اختياريا، مع فرض الاستظهار به في الأماكن التي حددها المرسوم بعد شهرين من إصداره.



يذكر أن الأمر الرئاسي المتعلق بجواز التلقيح الخاص بفيروس كورونا، صدر في 22 أكتوبر الجاري.



