مكتب الرابطة يسلط عقوبة ب3 مقابلات على مدرب النجم لسعد الدريدي ويحيل ملف رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي على مجلس التاديب

سلط مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة خلال اجتماعه يوم الجمعة عقوبة على مدرب النجم الساحلي لسعد الدريدي بعدم الجلوس على بنك البدلاء في 3 مقابلات (مقابلتان مع اضافة مقابلة اخرى بسبب العود) مع غرامة مالية قدرها 10 الاف دينار من اجل شتم الحكم خلال المقابلة امام النادي الافريقي التي اقيمت يوم الخميس على ملعب بوعلي الحوار بحمام سوسة.



كما قرر مكتب الرابطة احالة ملف رئيس النادي الافريقي يوسف العلمي على مجلس التاديب بسبب شتم الحكم ايضا خلال نفس المباراة.

ومن جهة اخرى، تمت معاقبة المدرب المساعد للنادي الصفاقسي هيكل قمامدية بمنعه من الجلوس على بنك البدلاء في مقابلتين مع خطية مالية قدرها 5 الاف دينار بسبب الاحتجاجات المتكررة على قرارات الحكم خلال المباراة امام الترجي الرياضي يوم الاربعاء الماضي بملعب حمادي العقربي برادس.



هذا وفرض مكتب الرابطة عقوبة على مدرب مستقبل سليمان شاكر مفتاح الذي استقال من منصبه بعدم الجلوس على بنك الاحتياطيين في مقابلتين وغرامة مالية قدرها 5 الاف دينار من أجل التفوه بكلام بذيء تجاه الحكم خلال المباراة امام الاولمبي الباجي.



