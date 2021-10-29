المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل يستنكر حملة الشيطنة والتشويه ضد النقابيين

استنكرالاتحاد العام التونسي للشغل، ما يتعرّض إليه النقابيات والنقابيون من تشويه وشيطنة وتحريض ضدّهم من قبل جهات مختلفة محسوب بعضها على التحالف الحاكم المنحلّ والبعض الآخر يدّعون أنّهم من أنصار رئيس الدولة.



وأوضح الاتحاد في بيان أصدره الجمعة اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، ان هذه الحملة تسعى إلى إرباك الاتحاد والضغط عليه ومحاولة التأثير على مواقفه وخياراته لصالح هذا الطرف أو ذاك أو تحديد المربّع الذي يتحرّك فيه.



وأكد تمسّكه اللاّمشروط باستقلالية الموقف النقابي بعيدا عن التذيّل لأيّ كان، دفاعا على مصلحة تونس وشعبها وانسجاما مع الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي يتعزّز خاصّة في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد.



وعبّر في ذات البيان عن استعداد النقابيين للدّفاع عن المنظمة الشغيلة بكلّ الطرق النضالية والقانونية المشروعة.









