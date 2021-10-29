المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل يستنكر حملة الشيطنة والتشويه ضد النقابيين

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 18:49 قراءة: 0 د, 36 ث
      
استنكرالاتحاد العام التونسي للشغل، ما يتعرّض إليه النقابيات والنقابيون من تشويه وشيطنة وتحريض ضدّهم من قبل جهات مختلفة محسوب بعضها على التحالف الحاكم المنحلّ والبعض الآخر يدّعون أنّهم من أنصار رئيس الدولة.

وأوضح الاتحاد في بيان أصدره الجمعة اثر اجتماع مكتبه التنفيذي الموسع، ان هذه الحملة تسعى إلى إرباك الاتحاد والضغط عليه ومحاولة التأثير على مواقفه وخياراته لصالح هذا الطرف أو ذاك أو تحديد المربّع الذي يتحرّك فيه.

وأكد تمسّكه اللاّمشروط باستقلالية الموقف النقابي بعيدا عن التذيّل لأيّ كان، دفاعا على مصلحة تونس وشعبها وانسجاما مع الدور الوطني للاتحاد العام التونسي للشّغل الذي يتعزّز خاصّة في هذا الظرف الصعب الذي تمرّ به البلاد.

وعبّر في ذات البيان عن استعداد النقابيين للدّفاع عن المنظمة الشغيلة بكلّ الطرق النضالية والقانونية المشروعة.




Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 235168



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 29 أكتوبر 2021 | 23 ربيع الأول 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
18:55 17:27 15:02 12:10 06:40 05:13
Babnet
19°
 Babnet23° Babnet % 77 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
1.54 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
23°-1622°-1625°-1827°-2124°-19
  • Avoirs en devises
    21067,9

  • (29 oct)
  • Jours d'importation
    128
  •              1 € = 3,29415 DT        1$ =2,83948 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 oct)   575,6 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة