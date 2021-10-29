الروائي التونسي السويدي حسن خميري يفوز بالجائزة الادبية "ميديسيس" للرواية الاجنبية لسنة 2021

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 22:17 قراءة: 0 د, 44 ث
      
وات - توج الروائي التونسي السويدي حسن خميري يوم الثلاثاء الماضي بالجائزة الادبية "ميديسيس " للرواية الاجنبية عن روايته "لاكلوز باترنيل او "البند الابوي" الصادرة عن دار "أكت سود" للنشر.

وتعد جائزة "ميديسيس" إحدى اعرق الجوائز الادبية الفرنسية حيث تاسست سنة 1958 وتمنح سنويا الى افضل الكتابات الادبية بفرنسا وخارجها وهي تنافس في اهميتها العديد من جوائز الادب الفرنسي على غرار "فيمينا" و"دي فلور" و"فينيون" وغيرها.

ورواية "البند الابوي" الصادرة باللغة الفرنسية ترسم الصراع الذي يعيشه شاب سويدي في الثلاثين من عمره مع والده المهاجر في محاولة للطعن في السلطة الابوية وتمثلاتها على حياته اليومية حيث اوضح الكاتب حسن خميري المولود لاب تونسي وام سويدية في تصريح اعلامي انه "سعيد بالجائزة التي تفاجأ بها ويعتبرها شرفا يناله لانها منحته فرصة التواصل مع اكبر عدد ممكن من القراء".

ويشار الى حصول الكاتبة الفرنسية كريستين انغو لجائزة "ميديسيس " الادبية العريقة لسنة 2021 عن روايتها "لوفوياج دنليست" او "الرحلة الى الشرق".

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