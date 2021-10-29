وزير أملاك الدولة يشدد على ضرورة حفظ الملك العام والخاص والتحري عند تحرير العقود

شدّد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق، الجمعة، على ضرورة حفظ الملك العام والخاص ومزيد التحرّي عند تحرير العقود وجلّ العمليّات العقاريّة.



ودعا الرقيق، وفق بلاغ صادر عن الوزارة، خلال زيارة ميدانية أداها للإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقاريّة بتونس لمعاينة أهم الإشكاليّات والنقائص، التّي تعاني منها الإدارة والإستماع لمشاغل الموظفين، إلى التصدّي للاعتداءات والاستيلاءات، التّي تطال أملاك الدّولة، مؤكدا على تحسين نسق استخلاص المداخيل للمساهمة في إنعاش خزينة الدولة.



كما شدّد على ضرورة إنفاذ القانون في التعاطي مع ملك المجموعة الوطنية وتحميل المسؤوليات في صورة ثبوت وجود اخلالات إدارية أو إجرائية في هذا الشأن.



وحث وزير أملاك الدولة والشؤون العقاريّة، في هذا الصدد، على وجوب تحسين العلاقة بين الإدارة والمواطن لخدمة مصالحه في كنف الشفافية والوضوح و في آجال معقولة.











