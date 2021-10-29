المبادلات التجاريّة: استقرار في حجم الصادرات وارتفاع طفيف في الواردات خلال سبتمبر 2021

اتسمت المبادلات التجاريّة لتونس، خلال سبتمبر 2021، باستقرار الصادرات وارتفاع طفيف في الواردات (1،7 بالمائة).

وقد نتج عن تطور المبادلات، وفق معطيات نشرها المعهد الوطني للإحصاء، الجمعة، إلى تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات على مستوى الحجم، بمقدار 1،4 نقطة مئوية لتستقر عند نسبة 78،4 بالمائة.



وسجّلت الصادرات والواردات على مستوى الأسعار، زيادة على التوالي بنسبة 2 بالمائة و2،9 بالمائة.



استقرار الصادرات خلال سبتمبر 2021





وشهد حجم الصادرات استقرارا خلال شهر سبتمبر2021 تبعا إلى الزيادات المسجلة في مختلف القطاعات، التّي عملت على تغطية النقص في صادرات الصناعات الكهربائية (بنسبة 6،8 بالمائة) والطاقة وزيوت التشحيم (23،3 بالمائة).



وسجلت أقصى زيادة في حجم الصادرات على مستوى قطاعي الفلاحة والصناعات الغذائية (24،8 بالمائة)، كما زادة الصادرات في قطاع النسيج والملابس والجلود بنسبة 7،3 بالمائة والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 11،6 بالمائة.



زيادة الواردارت



وارتفع حجم الواردات خلال شهر سبتمبر 2021 بنسبة 1،7 بالمائة نتيجة الى تطور مشتريات المنتجات غير الطاقية، من ناحية، وإلى الإنكماش المسجل في حجم الواردات من منتجات الطاقة (25 بالمائة) من ناحية أخرى.



وساهمت الزيادة في حجم التزوّد بالمنتجات الغذائية (50،4 بالمائة)، بشكل أكبر، في التطور الاجمالي للواردات، بالإضافة إلى ذلك، شهد حجم الواردات من المواد الاستهلاكية ومواد التجهيز تطوّرا على التوالي بنسبة 1،3 بالمائة و3،1 بالمائة.



تطوّر المبادلات دون احتساب الطّاقة



وارتفع حجم الصادرات دون احتساب الطاقة، في سبتمبر 2021 بنسبة 1،6 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 6،7 بالمائة في حجم الواردات.



وسجلت قيمة الصادرات (دون احتساب الطاقة) ارتفاعا بنسبة 2،4 بالمائة والواردات 2،3 بالمائة، ممّا أدّى إلى استقرار معدلات التبادل التجاري دون الطاقة عند نسبة 93،1 بالمائة.



