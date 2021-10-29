32 ألف و282 شخصا من الفئة العمرية 75 سنة فما فوق تلقوا الجرعة الثالثة المضادة لكورونا إلى حدود يوم29 أكتوبر الجاري

بلغ عدد الملقحين بالجرعة الثالثة ضد كوفيد- 19 من الفئة العمرية 75 سنة فما فوق، 32 ألف و282 شخصا، منذ انطلاق حملة التلقيح بالجرعة الثالثة يوم 26 أكتوبر الجاري وإلى غاية اليوم الجمعة، حسب آخر الإحصائيات الواردة بمنصة "ايفاكس" للتلقيح ضد كورونا.



وأفادت عضو لجنة التلقيح ضد كورونا، إيناس العيادي في تصريح لـ(وات) اليوم، أن الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الثالثة المضادة لكورونا إلى حد الآن، ينتمون للفئة العمرية 75 سنة فما فوق، لافتة أن الوزارة ستنطلق غدا في تلقيح الشريحة العمرية ما بين 60 و75 سنة.



وأكدت أن وزارة الصحة رخصت لاستعمال لقاح "فايزر" لتطعيم المواطنين بالجرعة الثالثة، باقتراح من اللجنة العلمية لمجابهة "كورونا" نظرا لفعاليته ضد الفيروس، مشيرة أنه بإمكان المواطن في وقت لاحق اختيار نوع اللقاح المضاد للفيروس الذي يريد تلقيه كجرعة ثالثة.



وأوضحت أن جرعة تعزيز المناعة أو بما يعرف بالجرعة الثالثة، تقدم للأشخاص الأكثرعرضة لمخاطر الإصابة بالفيروس، بعد مرور قرابة 5 أشهر من تلقي التلقيح الكامل (الجرعة الأولى والثانية)، حيث أثبت عدد من الدراسات العلمية أن فعالية اللقاح المضاد لكورونا تتقلص بمرور الوقت.



وكانت منظمة الصحة العالمية، قالت مؤخرا، إن الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة يتعين عليهم أخذ جرعة إضافية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة.



وتجدر الإشارة أن عدد التونسيين الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا بلغ منذ انطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد الفيروس منذ مارس 2021 وإلى حدود اليوم 29 أكتوبر على الساعة الثالثة بعد الزوال، 4 ملايين و491 ألف و526 شخصا.





