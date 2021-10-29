تنظيم الدورة الرابعة لتظاهرة "ألوان الفرجة" تزامنا مع العطلة المدرسية

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 23:15 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تزامنا مع العطلة المدرسية لنصف الثلاثي الأول، ينظم المركز الوطني لفن العرائس بالشراكة والتعاون مع ديوان الخدمات المدرسية، تظاهــرة “ألــوان الفرجة” في دورتها الرابعة وذلك من 31 أكتوبر الى 7 نوفمبر 2021 بفضاء المركز الثقافي المدرسي "محمود المسعدي" وسط العاصمة.
“ألــوان الفرجة” هي تظاهرة موجهة للطفل أساسا تحمل برنامجا ثريا يتمثّل في مجموعة من العروض المسرحية والأفلام العرائسية والورشات الى جانب مجموعة حلقات للنقاشات والفقرات التنشيطية.

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