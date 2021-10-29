تضاعف طاقة إستيعاب قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة بعد استكمال أشغال توسعته (مدير المستشفى)

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 14:03 قراءة: 0 د, 35 ث
      
وات - أفاد مدير مستشفى الرابطة بالعاصمة منجي الخميري اليوم الجمعة أن طاقة إستيعاب قسم الإنعاش بالمستشفى تضاعفت بعد الانتهاء من أشغال توسعته وتجهيزه بكافة المستلزمات الصحية

وأوضح الخميري في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن عدد أسرة قسم الإنعاش بمستشفى الرابطة ارتفعت إلى حدود 12 بعد أن كانت تقتصر على 6 أسرة فقط

وأضاف الخميري أن أسرة الإنعاش المتوفرة في مستشفى الرابطة عموما أصبحت تقدر ب 17 موضحا أنه علاوة على الأسرة الموجودة في قسم الإنعاش فان قسم التخدير والانعاش يحتوي على خمسة أسرة إضافية

وأعرب الخميري عن ارتياحه إزاء تضاعف عدد أسرة الإنعاش بالمستشفى مؤكدا على أن ذلك سيمكن الإطارات الطبية وشبه طبية من العمل في ظروف طيبة مما سينعكس ايجابيا على جودة التكفل والإحاطة بالمرضى.

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