متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الجمعة 29 أكتوبر ..

Publié le Vendredi 29 Octobre 2021 - 10:51 قراءة: 0 د, 34 ث
      
وات -

الكاف: تسجيل اصابتين جديدتين بفيروس "كورونا" دون تسجيل أية حالة وفاة

سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الجمعة، في تحيين جديد لتطور الوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" بالجهة اصابتين جديدتين بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 42 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 27 أكتوبر

ويرتفع وفق التحيين الجديد إجمالي الاصابات المؤكدة المسجلة بالجهة منذ بداية انتشار الوباء في البلاد إلى 19636 حالة، تماثل منها 19620 شخصا للشفاء فيما استقر عدد الوفيات في حدود 692 شخصا

كما أظهرت الإحصائيات الجديدة تواصل انخفاض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الذين بلغ عددهم اليوم 16 مصابا، فيما استقر عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 07 مصابين منهم 03 اشخاص في أقسام الانعاش والعلاج المكثف

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