وزارة املاك الدولة تسترجع عقارا دوليا بولاية منوبة يمتد على 46 هك

استرجعت مصالح الإدارة الجهوية لأملاك الدولة والشؤون العقارية بمنوبة، مؤخرا، عقارا دوليا فلاحيا يمسح 46 هك بمنطقة الفجة معتمدية برج العامري من ولاية منوبة.



واكدت وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية ، في بلاغ لها، الجمعة، ان عملية استرجاع تمت تنفيذا لقرار إخلاء صادر عن والي الجهة وبحضور السلط الجهوية والمحلية.



واضافت ان مصالح ديوان الأراضي الدولية تعهدت بالاعتناء بالعقار المسترجع في انتظار إعادة التوظيف لاحقا بما يخدم المصلحة العامة ويدفع بالعجلة التنموية بالجهة.







