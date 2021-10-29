بلاغ مشترك حول تلقيح المتكونين من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق ضد كورونا

أفادت كل من وزارة الصحة و وزارة التشغيل والتكوين المهني في بلاغ مشترك أنه سيتم تنظيم حملات تلقيح ضد كورونا داخل مؤسسات التكوين المهني لفائدة المتكونين المرسمين بهذه المؤسسات من الفئة العمرية 15 سنة فما فوق والذين لم يتلقوا الجرعة الأولى من اللقاح



وأضاف البلاغ المشترك أن هذه الحملات ستنطلق بداية من الأسبوع الجاري لتتواصل الى غاية منتصف شهر نوفمبر القادم



ودعت وزارتا الصحة والتشغيل والتكوين المهني في هذا الخصوص كل المتكونين الراغبين في تلقي التطعيم ضد كورونا والبالغين من العمر 15 سنة فما فوق الى المبادرة بعد موافقة أوليائهم الى تسجيل أسمائهم لدى إدارة مؤسسات التكوين المسجلين بها وايداع وثيقة "موافقة الولي" بعد تعميرها وامضائها من قبل الولي





