قناة "حنبعل" التلفزية تعلن عن قرارها "الإيقاف التلقائي والمؤقت" لبثها بداية من اليوم الجمعة

أعلنت قناة "حنبعل" التلفزية الخاصة، في خبر عاجل بثته مساء يوم الخميس على شاشتها، أنها قرّرت الإيقاف التلقائي والمؤقت لبث القناة، بداية من يوم الجمعة على الساعة منتصف الليل.



وأوضحت القناة أن "هذا القرار يأتي استجابة لقرار الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري (الهايكا)".



وكان عضو مجلس "الهايكا"، هشام السنوسي، قد صرح، إثر غلق قناة "نسمة" التلفزية الخاصة، و"إذاعة القرآن الكريم" (التي يشرف عليها النائب المجمد سعيد الجزيري)، أنه سيتم غلق قناة "حنبعل" غير القانونية أيضا، إذا لم تمتثل لقرار الغلق بصفة تلقائية.



وكانت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري “الهايكا” قد وجهت سابقا مراسلة لقناة "حنبعل"، دعتها فيها إلى التوقف الفوري عن البث، حتى لا تضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المستوجبة.



كما كانت الهيئة قد أصدرت في شهر سبتمبر 2020، قرارا يقضي بإيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة المذكورة، لعدم قيامها بإجراءات تغيير الصبغة القانونية للشركة المستغلة لها، من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة خفية الاسم، وفق ما تقتضيه أحكام كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة إحداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.



يذكر أنه تم يوم الأربعاء، وتنفيذا لقراري مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، حجز التجهيزات الضرورية للبث لكل من قناة "نسمة تي.في" وإذاعة "القرآن الكريم" غير القانونيتين، وذلك لممارستهما نشاطات بث دون إجازة، بعد أن وجهت الهيئة سابقا إلى القناتين المذكورتين عدة دعوات للتوقف الفوري عن البث اعتبارا لعدم حصولهما على الإجازة.





