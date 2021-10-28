تطاوين: المدرسة الابتدائية براس الوادي في بني مهيرة تفوز في مسابقة "ويكيشالنج" العالمية وتتسلّم تجهيزات إذاعة داخلية متكاملة

عاشت المدرسة الابتدائية براس الوادي من معتمدية بني مهيرة بولاية تطاوين (على الحدود الشرقية لبلادنا)، اليوم الخميس، اجواء فرحة غير مسبوقة إثر فوز تلاميذها بالجائزة الثانية على المستوى الوطني في مسابقة "ويكيشالنج" العالمية، وانتظم بالمناسبة حفل تسلمت خلاله المدرسة التجهيزات الرقمية لاذاعة داخلية متكاملة.وتولت مؤسسة اورانج للاعمال الخيرية، بالشراكة مع وزارة التربية وبالتعاون مع المركز الوطني للتكنولوجيات في التربية والموقع العالمي"ويكيبيديا"، تسليم الجائزة، إلى جانب توزيع هدايا تشجيعية لتلاميذ هذه المدرسة الريفية، وذلك بحضور المدير الجهوي للتربية وعدد من الاطارات المحلية.وأوضح المسؤول عن برنامج التربية الرقمية بـ"أورنج تونس"، بلحسن الصغير، لـ"وات"، أن مدرسة راس الوادي من ضمن 17 مدرسة رقمية شاركت على المستوى الوطني في هذه المسابقة الدولية.وأضاف أن برنامج التربية الرقمية جهز 5 مدارس في الجهة من جملة 130 مدرسة على المستوى الوطني بمعدات وتجهيزات رقمية ومحتويات وتطبيقات ومحامل رقمية لقصص باللغتين العربية والفرنسية ومكتبة رقمية تضم اكثر من 45 الف كتاب اضافة الى امكانية الولوج الى عدة منصات كبرى في العالم.وأشار إلى ان برنامج التربية الرقمية سيجهز خلال العام الدراسي الجاري 2021-2022 عشرين مدرسة اخرى قد يكون من بينها مدرسة في ولاية تطاوين، على حدّ قوله.