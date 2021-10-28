البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد: مكارم المهدية تتاهل الى ربع النهائي في صدارة المجموعة الثانية

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 18:36 قراءة: 1 د, 4 ث
      
تمكنت مكارم المهدية من تحقيق العلامة الكاملة في الدور الاول للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد بفوز رابع على التوالي على الجزيرة الاماراتي بنتيجة 34-18 يوم الخميس ضمن منافسات المجموعة الثانية.
وضمنت مكارم المهدية بفضل هذا الفوز المركز الاول للمجموعة الثانية برصيد 8 نقاط بعد ان كانت حسمت سابقا التاهل الى الدور ربع النهائي.
ولحساب المجموعة ذاتها، ضمن الغرافة القطري المركز الثالث بتغلبه على امل سكيدة الجزائري بنتيجة 26-16 والترشح الى ربع النهائي.
يذكر ان الاندية اصحاب المراكز الاربعة الاولى من كل مجموعة تتاهل الى الدور ربع النهائي.

الخميس 28 اكتوبر 2021
المجموعة الثانية
مكارم المهدية - الجزيرة الاماراتي 34-18
الغرافة القطري - امل سكيكدة الجزائري 26-16

الترتيب ن ل
1- مكارم المهدية 8 4 /تاهل الى ربع النهائي/
2- الترجي الرياضي 6 4 /تاهل الى ربع النهائي/
3- الغرافة القطري 4 4 /تاهل الى ربع النهائي/
4- امل سكيكدة 2 4 /تاهل الى ربع النهائي/
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5- الجزيرة الاماراتي 0 4

الخميس 28 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
س 18 / رجاء اغادير المغربي - العين الاماراتي
س 18 / الوكرة القطري - شبيبة الساورة الجزائري

الترتيب ن ل
1- جمعية الحمامات 6 4 /تاهل الى ربع النهائي/
2- الوكرة القطري 4 3
3- العين الاماراتي 2 3
-- اغادير المغربي 2 3
-- الساورة الجزائري 2 3




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