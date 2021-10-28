النادي البنزرتي: سامي بالكاهية يتراس الهيئة التسييرية

اكد المسير السابق في النادي الرياضي البنزرتي سامي بالكاهية انه سيتولى رئاسة الهيئة التسييرية الجديدة للجمعية خلفا لعبد السلام السعيداني الذي كان وجه يوم الأربعاء نص استقالته المحررة بتاريخ 21 أكتوبر الجاري لكل من رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة ووالي بنزرت.



وأوضح بالكاهية في تصريح لمراسل "وات " ببنزرت انه "تشاور في الامر مع عديد الجهات القانونية والاسرة الموسعة للجمعية في هذا الشأن حتى تكون الوضعية الحالية مطابقة للقانون" مضيفا انه كانت له اليوم الخميس مصافحة اولى مع اللاعبين قبل المبارة المرتقبة امام الترجي الرياضي يوم السبت المقبل بملعب احمد البصيري لحساب الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الاولى ضمن المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم. وشدد المصدر ذاته "ان الهيئة التسييرية في انتظار الإعلان عن تركيبتها النهائية في غضون الأسبوع الجاري ستكون مهمتها مؤقتة الى حين اعداد جلسة عامة انتخابية سيتم تنظيمها بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم لضمان الشفافية الكاملة".













