القصرين : فرقة الأبحاث الإقتصادية تباشر اليوم أعمال بحث وتحر في مقطع فيديو يخص شبهة إسناد تراخيص إدارية

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 18:08 قراءة: 0 د, 29 ث
      
وات - باشرت ، فرقة الأبحاث الإقتصادية ، اليوم الخميس ، أعمال البحث والتحري في مقطع الفيديو الذي تم تنزيله مؤخرا على صفحات التواصل الاجتماعي بخصوص شبهة اسناد تراخيص ادراية لممارسة أنشطة مهنية بمقر ولاية القصرين وفق بلاغ أصدرته اليوم مصالح الولاية عبر صفحتها الرسمية.

وأوردت ذات المصالح أنه تمت تسليم الفرقة كل الملفات والوثائق ذات العلاقة بالمسائل المثارة في مقطع الفيديو المذكور ووضع على ذمتها كل من له علاقة بمعالجة هذه الملفات في اطار ما يخوله القانون والتشريع والتراتيب الجاري بها العمل ، مبرزة أن ذلك يأتي تنفيذا لقرارات النيابة العمومية بخصوص مقطع الفيديو المذكور .

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