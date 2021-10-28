"بيت الرواية ": قراءة في رواية "زاما 202" للكاتب الازهر الزناد

نظم "بيت الرواية" بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة امس الاربعاء لقاء مع الكاتب الازهر الزناد للحديث عن روايته "زاما 202" وذلك في اطار اللقاءات الدورية ل"توقيعات راعي النجوم" .

واستعرضت منية العبيدي لدى تقديمها للاصدار الجديد للكاتب الازهر الزناد "زاما 202" المضامين الفنية والابداعية للرواية والاسلوب المعتمد في طرح مجموعة من القضايا الاجتماعية في اطار سردية اهداها الكاتب للاطباء "شهداء الكوفيد " الذين كانوا في الصفوف الاولى للمعركة مع الفيروس وجهودهم غير المشروطة للقضاء عليه والانتصار للحق في الحياة.



و"زاما ريجيا" او مدينة المياه الواقعة بجهة سليانة كما تم تقديمها "تاخذ قدسيتها من الماء منبع الحياة حيث يتخيل الزناد في روايته حوارا بين استاذ التاريخ "فرج "وعامل بناء باحد المواقع التاريخية وحديث عن احدى الحوريات واسرار المدينة الخالدة وتاريخها حيث يعتمد الكاتب صيغة الماضي لاستحضار ذلك الصراع الخفي بين الراعي والرعية "



من جهته اعتبر الكاتب الازهر الزناد ان رواية "زاما 202" عانقت في محتواها الاسطورة والخرافة رغم واقعيتها حيث تمازج الخيال بالتاريخ وانصهرت في مضامينها عوالم الارض ومدارات النجوم لتتنفي معها الحدود وتختلط تضاريس الارض بالسماء في اطار تسلسل احداث مشوق".

وللاشارة فان الازهر الزناد هو كاتب وباحث اكايمي ومترجم صدرت له العديد من المؤلفات منها "الاسفنجة" و"دروس في البلاغة العربية" الى جانب العديد من البحوث منها "نسيج النص " و"فصول في الدلالة ما بين المعجم والنحو" وغيرها.



