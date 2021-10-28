إعفاء المدير الجهوي للملكيّة العقاريّة ببن عروس من مهامه وتعيين جميلة الطبيب خلفا له

أعفى حافظ الملكية العقارية المدير الجهوي للملكية العقارية ببن عروس من مهامه. وتمّ تعيين جميلة الطبيب بالمنصب ذاته. يذكر أنّ الطبيب كانت تشغل خطة مديرة الترسيمات بالإدارة الجهوية للملكية العقاريّة بنابل.



وجاء قرار إعفاء المدير الجهوي للملكيّة العقاريّة على خلفية الزيارة، التّي أدّاها وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، محمد الرقيق أمس، الاربعاء، إلى الادارة المعنية على إثر كشف حافظ الملكية العقارية لعمليّة تدليس طالت بعض الرسوم العقاريّة على ملك الدولة.

يذكر ان وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أكد أن حق الملكية مقدس وطمأن بأن الديوان الوطني للملكية العقارية هو خير حافظ لهذا الحق وأن الحالة، التي تم الكشف عنها هي حالة شاذة.



وكشف الرقيق أمس، الأربعاء، أن التحقيقات، التّي تمّ الإذن بها كشفت عن تورط أربعة إداريين من إدارة الملكية العقارية ببن عروس في قضية تدليس رسوم عقارية .

وأوضح أن حافظ الملكية العقارية أذن منذ شهر ماي 2021 بفتح بحث إداري في شبهة تدليس رسوم عقارية والتصرف فيها وذلك بتغيير بعض المعطيات المخزنة داخل المنظومة الإعلامية الخاصّة بالملكية.



كما تمّ إعلام النيابة العمومية، التّي أذنت بمباشرة قضيّة جزائيّة في الغرض وأفضت الأبحاث إلى الاحتفاظ بثلاثة إداريين وإدراج رابع في التفتيش .



في الأثناء تمكنت الإدارة من إيقاف التعاملات على هذه الرسوم العقارية محل التدليس وحفظ حقوق الملكية ، كما تم اتخاذ جملة من الإجراءات الإضافية على مستوى الوزارة من خلال مزيد تأمين المنظومة العاملة و الإذن بإجراء تفقد شامل لكل أملاك الدولة واجراء جرد كامل حولها.



