وزارة التشغيل تنبه من صفحات "فايسبوك" تنتحل صفة مكتب تشغيل عمومي وتدعو الى عدم التعامل معها ومع أي مجموعات غير رسمية

نبهت وزارة التّشغيل والتكوين المهني من انتحال بعض صفحات شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" لصفة مكتب تشغيل عمومي تابع للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، ومما تتداوله من معلومات مفادها فتح باب التسجيل عبر رابط الكتروني للإنتفاع بمنحة بطالة قارة لفائدة حاملي شهادة الباكالوريا فما فوق. وتؤكد



ونفت الوزارة في بلاغ توضيحي اليوم الخميس، "نفيا قطعيا أي علاقة لها بهذه الصّفحات"، معلنة انّه يمكن الإطّلاع على شبكة مكاتب التشغيل والعمل المستقل التّابعة للوزارة من خلال زيارة موقع "واب" الوزارة أو موقع "واب" الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل www.emploi.nat.tn



ودعت العموم إلى ضرورة عدم التعامل مع هذه الصفحات والمجموعات غير الرسمية وخاصة عدم مدها بالمعطيات الشخصية، مؤكدة أن كل المستجدات الخاصة بالقطاع تنشر على موقع "واب" الوزارة www.emploi.gov.tn ومواقع "واب" الهياكل الراجعة لها بالنظر وعلى الصفحة الرسمية للوزارة على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك".







