النجم الساحلي و النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير يؤكدان على الثقة المتبادلة المتجددة بين الطرفين

اعلنت الهيئة المديرة للنجم الساحلي امس أن وفدا عن النجم برئاسة ماهر القروي قام، بمعية ممثلين عن النقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير، بزيارة ثلاثة أمنيين اصيبوا خلال احداث ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير بمناسبة لقاء اياب الدور الثاني لمسابقة رابطة ابطال افريقيا للاطمئنان على وضعيتهم الصحية.

كما شارك رئيس النجم الساحلي في جلسة عمل بمقر ولاية المنستير برئاسة المعتمد الأول المكلف بتسيير الولاية بحضور مدير إقليم الأمن الوطني بالمنستير والكاتب العام الجهوي وكافة الكتاب العامين للنقابات الاساسية بالمنستير تم خلالها التعبير عن تجديد الثقة المتبادلة بين المؤسسة الامنية وجمعية النجم الرياضي الساحلي والاستعداد للاستحقاقات الرياضية القادمة.



وافاد النجم في بلاغه "ان وفد النقابة الجهوية والنقابات الأساسية تنقل إلى مدينة سوسة لزيارة محب للنجم الرياضي الساحلي اصيب خلال احداث ملعب مصطفى بن جنات بمناسبة لقاء اياب الدور الثاني من مسابقة رابطة ابطال افريقيا وذلك للاطمئنان على صحته".



كما قام نفس الوفد بالتحول الى مقر جمعية النجم الساحلي وعقد لقاء ودي مع أعضاء الهيئة المديرة اكدت خلاله كل الاطراف "على طي صفحة أحداث ملعب مصطفى بن جنات والمضي قدما في العمل المشترك المبني على الاحترام المتبادل خدمة للرياضة التونسية والرقي بها الى أفضل المراتب" حسب ما جاء في البلاغ.



