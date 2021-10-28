تسجيل اضطراب في توزيع مياه الشرب بمناطق الساحل بداية من منتصف نهار الخميس الى مساء غد الجمعة

Publié le Jeudi 28 Octobre 2021 - 15:04 قراءة: 0 د, 21 ث
      
اعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، الخميس، عن تسجيل اضطراب في توزيع المياه الصالحة للشرب بمناطق الساحل وذلك بداية من الساعة الثانية عشرة من هذا اليوم 28 أكتوبر 2021.

ومن المنتظر عودة التوزيع بصفة طبيعية تدريجيا على الساعة العاشرة ليلا من يوم غد الجمعة29 أكتوبر ، حال انتهاء 2021 اشغال الصيانة.

وارجعت الشركة هذا الانقطاع الى أشغال الصيانة التي تقوم بها على منظومة جلب مياه الشمال، وفق بلاغ لها.




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