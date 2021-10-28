البطولة العربية للسباحة - تونس تحرز 31 ميدالية منها 13 ذهبية

وات - شهدت البطولة العربية للسباحة المقامة في أبوظبي بدولة الامارات العربية المتحدة تألقا كبيرا للعناصر الوطنية وذلك باحرازها 31 ميدالية، منها 13 ذهبية و11 فضية و7 برونزية.



وتميزت المشاركة التونسية في هذا الحدث الرياضي، الذي انتظم من 24 الى 27 من شهر أكتوبر الجاري، بتتويج جميع السباحين والسباحات المشاركين في البطولة والبالغ عددهم 9.



وفيما يلي حصيلة الأبطال التونسيين:

جميلة بولكباش: 4 ميداليات ذهبية

أيوب الحفناوي: 3 ميداليات ذهبية

محمد خليل بن عجمية: 3 ميداليات ذهبية - 1 فضية - 1 برنزية

سليمة بن اسماعيل: 1 ميدالية ذهبية - 2 فضية

بلحسن بن ميلاد: 2 فضية - 1 برنزية

مهدي لعجيلي: 2 فضية - 1 برنزية

خليل بن شعبان: 2 فضية

أحمد الجوادي: 1 فضية - 1 برنزية

أيوب النهدي: 2 برنزية

التتابع: 2 ذهبية - 1 فضية - 1 برنزية







