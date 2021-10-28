وزارة الصحة: تطعيم 50552 شخصا ضد كورونا يوم 27 أكتوبر الجاري

أفادت وزارة الصحة في بلاغها اليومي حول تقدم الحملة الوطنية للتلقيح التي انطلقت منذ مارس الماضي أنه تم بتاريخ 27 أكتوبر الجاري تطعيم 50552 شخصا ضد كورونا ليرتفع بذلك اجمالي عدد الذين استكملوا التلقيح الى 4.451.038 شخصاوأضافت وزارة الصحة في بلاغها أن الذين استكملوا التلقيح ضد كورونا يتوزعون بين 3.526.185 تلقوا جرعتين و924.853 تلقوا جرعة واحدة من لقاح جونسون آند جونسون أو من المصابين سابقا بكورونا مشيرة الى أن اجمالي عدد التلاقيح بلغ بتاريخ 27 أكتوبر الجاري 9.100.129 جرعةولفتت الوزارة الى أن عدد المسجلين على منظومة "ايفاكس" للتسجيل عن بعد لتلقي التطعيم ضد كورونا بلغ الى حدود الثامنة من صباح اليوم الخميس 28 أكتوبر الجاري 6.666.211 مسجلا داعية في هذا الصدد كل الراغبين/ات في تلقي التلاقيح الى المبادرة الى التسجيل على منظومة ايفاكس .