الأمطار الأخيرة تكشف عن  بقايا 4 هياكل عظمية آدمية بمفترق راس الجبل رفراف

Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 - 23:11قراءة: 0 د, 39 ث
        
وات - كشفت الامطار القياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة راس الجبل اليوم عن بقايا 4 هياكل عظمية آدمية بمفترق راس الجبل رفراف، وفق ما افاد به مراسل (وات) مصدر محلي مسؤول.

وأوضح المصدر ذاته ان السيول المائية الجارفة نتيجة الامطار القياسية التي عاشت على وقعها المنطقة نهاية الأسبوع الجاري والتي بلغت حدود 166 مم كشفت اليوم عن تلك الهياكل العظمية التي كانت مدفونة في التراب على مستوى الطريق الجهوية عدد 69 .

وأضاف المصدر ذاته انه تمّ حال اكتشاف الامر إخطار المصالح الأمنية التابعة للحرس الوطني وأيضا النيابة العمومية التي أذنت برفعها ، واتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها عبر تحويلها لقسم التشريح بالمستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة لتحديد هوية أصحابها وتاريخ وأسباب الوفاة في حين أشار ذات المصدر أن موقع اكتشاف الهياكل العظمية يعود إلى مقبرة قديمة نقلا عن بعض الأهالي والمتساكنين .

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