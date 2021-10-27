المؤتمر 21 لاتحاد الكتاب التونسيين يومي 18 و19 فيفري 2022

اعلن اتحاد الكتاب التونسيين في بلاغ له عن موعد تنظيم مؤتمره 21 الذي سيكون يومي 18 و19 فيفري 2022 وذلك بعد تاجيله السنة الفارطة بسبب جائحة فيروس كورونا .



واكد رئيس الاتحاد صلاح الدين الحمادي في تصريح اليوم الاربعاء لوكالة تونس تونس افريقيا للانباء ان "الهيئة المديرة للاتحاد اقرت موعدا جديدا لتنظيم المؤتمر على ضوء تحسن المؤشرات الصحية بالبلاد وتواصل رفع القيود التي فرضتها جائحة كورونا على القطاع الثقافي في تونس بصفة عامة " مشيرا الى انه من ابرز المحاور المطروحة خلال المؤتمر "تردي واقع الثقافة في تونس خلال السنوات الاخيرة والتهميش الحاصل للكتاب التونسيين رغم تعاقب الحكومات والجمود المتواصل لقطاع النشر وضعف الامكانيات المادية المرصودة لفائدة الكتاب والمؤلفات".



واضاف الحمادي في السياق ذاته ان "الوضع المتردي لقطاع الكتاب في تونس واشكاليات دعم الورق وضعف دعم صندوق التشجيع على الابداع الادبي والفني وقلة الموارد المالية المخصصة للكتاب من الذين تستعين بهم ادارة الآداب او غيرها من الهيئات صلب وزارة الشؤون الثقافية ستكون محل نقاش مستفيض مع المؤتمرين الى جانب تجديد الموقف الرافض لكافة اشكال التطبيع الثقافي مع الكيان الصهيوني ".

واعتبر رئيس اتحاد الكتاب التونسيين ان المؤتمر سيكون مناسبة "لتحديد الاولويات في المرحلة القادمة بخصوص مساندة الكتاب التونسيين في مختلف مراحل ابداعهم الفكري والادبي ودعم كافة التوجهات الرامية الى تيسير نشر مؤلفاتهم خصوصا اذا كانت على نفقتهم الخاصة وذلك في غياب الدعم الوطني لقطاع النشر الامر الذي خلق نوعا من التململ في صفوف الكتاب بسبب انعدام الرؤيا من قبل سلطة الاشراف وتقاعسها في تقديم الدعم المعنوي والمادي اللازمين من اجل اشعاع مجال النشر والانتاج الادبي بمختلف اجناسه "وفق تعبيره.



وحمل صلاح الدين الحمادي في جانب اخر مسؤولية تردي اوضاع الكتاب التونسيين في السنوات الاخيرة الى المؤسسة التشريعية التي لم تبادر بسن قوانين منظمة لقطاع النشر وحقوق التاليف وايضا مؤسسة رئاسة الجمهورية التي لم تكلف نفسها الاستعانة بالكاتب التونسي لتاثيث تظاهراتها او وضع سياساتها فضلا عن التراجع الملحوظ لدعم وزارة الشؤون الثقافية للكتاب التونسيين وللكتاب بصفة عامة رغم تشجيعها السخي لقطاعات اخرى مثيل السينما والموسيقى " حسب قوله .



