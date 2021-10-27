البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد: جمعية الحمامات تفوز على رجاء اغادير المغربي 31-28

وات - تفوقت جمعية الحمامات مساء اليوم الاربعاء على رجاء اغادير المغربي بنتيجة 31-28 ضمن الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الاولى للبطولة العربية لكرة اليد.

وقد ضمنت جمعية الحمامات التاهل الى الدور ربع النهائي للبطولة.



ولحساب ذات المجموعة الاولى فازت شبيبة الساورة الجزائري على العين الاماراتي بنتيجة 29-27

وكانت مكارم المهدية قد فازت على الترجي الرياضي بنتيجة 30-28 في المباراة التي اقيمت بينهما في وقت سابق اليوم الاربعاء في اطار الجولة الرابعة من منافسات المجموعة الثانية ضمن الدور الاول للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد.

وبهذا الفوز ضمن فريق المكارم تاهله الى الدور ربع النهائي.

ومن جهة اخرى تفوق امل سكيكدة الجزائري على الجزيرة الاماراتي 30-19 لحساب نفس المجموعة.



وكان الترجي الرياضي قد تاهل الى الدور ربع النهائي بفوزه على امل سكيكدة الجزائري بنتيجة 31-24 امس الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة.

يذكر ان الاندية اصحاب المراكز الاربعة الاولى من كل مجموعة تتاهل الى الدور ربع النهائي.



المجموعة الاولى

الاربعاء 27 اكتوبر

قاعة الحمامات

جمعية الحمامات - رجاء اغادير المغربي 31-28

قاعة نابل

العين الاماراتي - الساورة الجزائري 27-29



الترتيب ن ل

1- جمعية الحمامات 6 4

2- الوكرة القطري 4 3

3- العين الاماراتي 2 3

-- اغادير المغربي 2 3

-- الساورة الجزائري 2 3



المجموعة الثانية

قاعة الحمامات

الترجي الرياضي - مكارم المهدية 28-30

قاعة نابل

الجزيرة الاماراتي - امل سكيكدة 19-30



الترتيب ن ل

1- الترجي الرياضي 6 4

- مكارم المهدية 6 3

3- الغرافة القطري 2 3

-- امل سكيكدة 2 3

5-الجزيرة الاماراتي 0 3



برنامج يوم الخميس 28 اكتوبر 2021

المجموعة الاولى س 18

رجاء اغادير المغربي - العين الاماراتي

الوكرة القطري-شبيبة الساورة الجزائري

المجموعة الثانية س 16

مكارم المهدية-الجزيرة الاماراتي

الغرافة القطري-امل سكيكدة الجزائري.



