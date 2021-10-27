منوبة: الخميس محاكمة عضو تنسيقية أصحاب رخص التبغ من أجل التهديد و الإساءة لمدير عام ومديري وكالة التبغ والوقيد

يحال صباح الخميس، عضو التنسيقية الوطنية لأصحاب رخص التبغ، الناشط بالمجتمع المدني، ومنسّق تحرك المفروزين اجتماعيا في دوّار هيشر، علي بوزوزية، على انظار القضاء بالمحكمة الابتدائية تونس 2، في حالة تقديم، وذلك من أجل "التهديد" و"الإساءة والتحريض" عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أفاد به مصدر أمني، "وات".



يأتي ذلك عقب تقديم شكايتين في حقه إلى وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية تونس 2، وذلك من قبل الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد، والممثل القانوني للوكالة، حيث تعهدت بالبحث فيها الإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية بحي الخضراء.



وتفيد المعطيات المتوفرة عن القضية بأنه تم نشر مقطع فيديو على صفحات التواصل الاجتماعي لاجتماع عام في إطار التحركات الاحتجاجية التي تخوضها التنسيقية الوطنية لأصحاب رخص التبغ رفضا للأمر الحكومي عدد 204 لسنة 2021 الذي يسمح للمساحات الكبرى ببيع التبغ، تضمن عبارات "المحاسبة والملاحقة في المنازل" للرئيس المدير العام ومديري الوكالة، وفق مضمون الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي.



وقد تم الاستماع إلى عضو التنسيقية يوم الاثنين المنقضي بمقر الفرقة، أين تم الإبقاء عليه بحالة سراح، على أن يحال غدا الخميس في حالة تقديم على أنظار القضاء.



يشار إلى خوض التنسيقية الوطنية لأصحاب رخص التبغ والمساعدين على البيع، عددا من التحركات أمام مراكز توزيع الاختصاص، رفضا لقرار تمكين المساحات التجارية الكبرى من بيع السجائر.



