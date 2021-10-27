ندوة علمية بجربة حول "متاحف التراث التقليدي : الواقع والآفاق"

وات - تنتظم بجزيرة جربة وتحديدا بمتحف التراث التقليدي يومي 19 و20 نوفمبر القادم فعاليات الندوة العلمية الدولية التي تنظمها وكالة احياء التراث والتنمية الثقافية تحت شعار "متاحف التراث التقليدي :الواقع والآفاق" بمشاركة مجموعة من ممثلي عدد من الهياكل البحثية والمنظمات الدولية المختصة في المتاحف والتاريخ والثقافة بصفة عامة.



وتسعى الندوة الى تسليط الضوء على متاحف التراث التقليدي بتونس وخاصة المتاحف الاتنوغرافية التي تؤرخ للفنون المحلية والعادات والتقاليد الشعبية على غرار"دار الجلولي " بصفاقس ودار "بن عبد الله " بالمدينة العتيقة لتونس العاصمة والتطرق الى الاهتمام الحاصل ابان الاستقلال لجمع وتثمين المواد ذات الصلة بالثقافة الشعبية بما اسس لمجموعة من المتاحف التراثية بلغ عددها حاليا 11 متحفا موزعة على مختلف جهات البلاد.



ومن خلال المداخلات العلمية المزمع تقديمها سيتم رصد واقع المتاحف التونسية للتراث التقليدي باعتماد مقاربة موضوعية وعلمية تستشرف الحلول الكفيلة بتطويرها حتى تستجيب لمتطلبات التحولات الثقافية والاجتماعية وللمقاربات المتحفية الجديدة والمفاهيم المتصلة بالتراث بما من شانه ان يعزز ادوراها ومكانتها العلمية والثقافية والتربوية لدى روادها عامة ومحيطها الاجتماعي على وجه الخصوص.

ومن المنتظراعداد توصيات ومقترحات عملية وفق مضامين المداخلات المزمع تقديمها والنقاش بين الحضور ضمن فعاليات الندوة العلمية لضمان النجاعة على مستوى معالجة الاشكاليات القائمة بمتاحف التراث التقليدي في تونس حيث تم برمجة مداخلات حول "نشاة ومسارات تطور متاحف التراث التقليدي" و"متاحف التراث التقليدي امام التحولات الثقافية والاجتماعية والتكنولوجية" وايضا "واقع متاحف التراث التقليدي في مواجهة تطور العلوم المتحفية والمفاهيم المتصلة بالتراث" و"كيف نجعل متحف التراث التقليدي قبلة للزائرين على ضوء التجارب المقارنة؟".



