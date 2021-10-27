وزيرة الأسرة والمرأة: تسجيل ارتفاع غير مسبوق في سنة 2020 للإشعارات المتعلقة بمختلف أشكال الاتجار بالبشر

قالت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن آمال بلحاج موسى، اليوم الاربعاء، إن منسوب تلقي الاشعارات المتعلقة بمختلف أشكال الاتجار بالبشر سجل في سنة 2020 ارتفاعا غير مسبوق ناهز 150 بالمائة مقارنة بسنة 2019.



وأكدت الوزيرة خلال عرض التقرير السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020 أن الوزارة تلقت العام الماضي 451 إشعارا متعلقا بمختلف أشكال الاتجار بالبشر، مقابل 181 إشعارا في سنة 2019.



ولفتت إلى وجود تصاعد مطّرد في عدد حالات الاستغلال الجنسي للأطفال سواء كانوا ذكورا أو إناثا، مفيدة أن نسبة الاستغلال الجنسي للأطفال بلغت 44.3 بالمائة من إجمالي الحالات العام الماضي.

وأقرت آمال بلحاج موسى ببروز ظواهر تتعلق باستغلال الأطفال في الجرائم المنظمة ومحاولات بيع الرضع، فضلا عن الأشكال المتصلة بشبكات التسول والاستغلال الجنسي والعمل القسري.

وكشفت التقرير السنوي لمكافحة الاتجار بالأشخاص لسنة 2020 عن ارتفاع ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال بنسبة 32 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

كما أثبت التقرير الذي أعدته الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص عن تنامي نسبة محاولات بيع الرضع حيث بلغت العام الماضي 62.5 بالمائة مقارنة بسنة 2019.

وقد شددت وزيرة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على انخراط الوزارة في مسار مكافحة الاتجار بالبشر وذلك عن طريق وضع عديد البرامج والآليات لحماية أفراد الأسرة، معلنة عن إعداد الوزارة لمشروع السياسة العمومية المندمجة لحماية الطفولة الذي سيعرض قريبا على مجلس وزاري للمصادقة عليه، في انتظار الانتهاء من إعداد مشروع قانون يتعلق بحماية كبار السن.

وأشارت إلى انطلاق الوزارة في التقييم نصف المرحلي للاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لتنمية الطفولة المبكرة للفترة 2017-2025 والتي تتضمن عديد المحاور منها إقرار البرنامج الوطني للتربية الوالدية الإيجابية لمزيد دعم قدرات الأولياء على حسن تربية أبنائهم.

وكشفت عن انتفاع نحو 4500 أسرة في إطار برنامج رائدة للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للأسر محدودة الدخل وللمرأة في الوسط الريفي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج من شأنه أن يعطي استقلالية مادية أكبر للمرأة لحمايتها من مختلف أشكال الاستغلال.



