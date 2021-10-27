أصوات نساء تدعو إلى التسريع بالنظر في قضية الفتاة ضحية التحرش الجنسي من أحد أعضاء مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله

دعت جمعية "أصوات نساء"، اليوم الأربعاء، إلى التسريع بالنظر في قضية الفتاة ضحية التحرش الجنسي من أحد أ‘ضاء مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله وفي غيرها من القضايا المتعلقة بالعنف المسلّط ضد النساء بما من شأنه حفظ حقوقهن وكرامتهن وتحقيق العدالة .

ودعت، في بيان لها، كافة المتدخلين في القضاء إلى تحمّل مسؤولياتهم في تطبيق القانون وتنفيذ الإلتزامات المحمولة على عاتقهم بمقتضى القانون.

وطالبت المعنيين بانفاذ الوقاية والحماية وتتبع المعتدين ووضع الآليات الكفيلة بالقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة والحرص على تطبيقها.



ولفتت الى انها ستنفذ غدا الخميس وقفة تضامنية مع الضحية (قضية التحرش بفتاة من قبل عضو مجلس نواب الشعب المجمدة أعماله زهير مخلوف) أمام المحكمة الابتدائية بنابل اين ستجرى الجلسة الأولى، معبرة عن ارتياحها لتواصل المسار القضائي في هذه القضية وهو ما اعتبرته تتويجا اوليا لمسار سنتين من "النضال" لتحقيق العدالة للفتاة الضحية.

وأكدت على تضامنها اللامشروط مع كافة الناجيات من العنف المسلط على النساء، داعية الى معاضدة مجهودات مكونات المجتمع المدني في احاطتهن وحمايتهن.



يذكر أن الفتاة هي تلميذة بإحدى المؤسسات التربوية بولاية نابل كانت قد التقطت صور للنائب عن قلب تونس اتهمته فيها بالتحرش ونشرتها على موقع التواصل الاجتماعي الفايسبوك في 11 أكتوبر 2019 وعلى اثر الحادثة تكفلت النيابة العمومية بالقضية واتهمته بالتحرش الجنسي والتجاهر بما ينافي الحياء.



