فتح بحث تحقيقي ضد 116 ممن شملتهم الأبحاث في قضية تدليس وثائق إدارية بمندوبية التربية بسيدي بوزيد وإحالتهم على القطب القضائي الاقتصادي والمالي

Publié le Mercredi 27 Octobre 2021 - 11:54قراءة: 0 د, 47 ث
وات - أفاد مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم الاربعاء أن الأبحاث المتصلة بشبهة تدليس وثائق إدارية لفائدة بعض المعلمين النواب التابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد بهدف التمتع بأولوية الانتداب تمت احالتها على النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي و فتح بحث تحقيقي ضد 116 ممن شملتهم الأبحاث


وأضاف مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس في بلاغ له اليوم أن التهم التي وجهت للمشمولين بالابحاث تعلقت بجرائم استغلال موظف عمومي لصفته لاستخلاص فائدة لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والتدليس ومسك واستعمال مدلس والارتشاء والارشاء الى جانب اضافة للبعض منهم جرائم غسل الأموال باستعمال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيفة

و لفت البلاغ الى أن قاضي التحقيق المتعهد بالملف تولى اصدار بطاقات إيداع في حق أربعة موظفين تابعين للمندوبية الجهوية للتربية بسيدي بوزيد مشيرا الى أن الوثائق المرماة بالتدليس تتعلق ببطاقة خدمات تفيد أن المعني قد شغل مهنة التدريس بصفته معلم معوض بإحدى المدارس الابتدائية للتمتع بحق الاولوية في الانتداب ولا تتعلق مطلقا بالشهادات العلمية



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