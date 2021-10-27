شاكر مفتاح ينسحب من تدريب مستقبل سليمان

اعلن مستقبل سليمان عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك عن انسحاب شاكر مفتاح من تدريب الفريق بالاتفاق مع رئيس الجمعية.



واضاف مستقبل سليمان ان المدرب شاكر مفتاح "غلب مصلحة الفريق على مصلحته الخاصة على إثر حصوله على ورقة حمراء بعد نهاية لقاء الأولمبي الباجي وقرر الإنسحاب بالاتفاق مع رئيس الجمعية".



وكان مستقبل سليمان خسر في مباراته الاولى هذا الموسم امام الاولمبي الباجي بهدف دون رد ضمن المجموعة الثانية.







