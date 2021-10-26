ائتلاف صمود: لقاء تشاوري بين 4 منظمات و8 أحزاب حول الوضع العام في البلاد

منسّق ائتلاف صمود حسام الحامّي
Publié le Mardi 26 Octobre 2021 - 21:16قراءة: 0 د, 26 ث
وات - عقدت أربع منظمات وثمانية أحزاب، اليوم الثّلاثاء، لقاء تشاوريّا حول الوضع العامّ بالبلاد. 

وذكر "ائتلاف صمود"، في بلاغ مقتضب تلقته وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أان المشاركين في الاجتماع "ناقشوا وتداولوا في سبل توحيد الرّؤية للمرحلة المقبلة"، و"اتفقوا على مواصلة التّشاور لصياغة تصوّر لآفاق العمل المشترك".

وحسب البلاغ، شارك في الاجتماع ممثلون عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية وائتلاف صمود وجمعية المحامين الشبان. كما حضر اللقاء ممثلون عن أحزاب حركة الشعب وحركة تونس إلى الأمام والمسار الديمقراطي الاجتماعي والتيار الشعبي والحزب الاشتراكي وحزب البعث والوطد الاشتراكي والجبهة الشعبية الوحدوية.

Commentaires


2 de 2 commentaires pour l'article 235001

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 26 Octobre 2021 à 22h 30m |           
ناقصين عبير موسي واللجنة التفسيرية

SOS12  (Tunisia)  |Mardi 26 Octobre 2021 à 21h 53m |           
L'Ittihad
veut voir les possibilités de reaction à travers ses alliés. La liste n'est pas importante et ne peut rien couvrir devant le courant populaire.



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