زغوان: الإحتفاء بذكرى مرور 400 سنة على بناء الجامع الحنفي في مدينة زغوان

وات - نظّمت جمعيّة المستقبل وجمعية اليتيم بزغوان بالتنسيق مع الإدارة الجهوية للشؤون الدينية مساء اليوم الثلاثاء موكب احتفاء بذكرى مرور 400 سنة على بناء الجامع الحنفي في مدينة زغوان بحضور عدد من الإطارات الجهوية والمحلية وثلة من رجال الدين بالجهة تم خلاله عرض وثائق قديمة عن تاريخ المعلم الديني.



وذكر خالد الشايب رئيس جمعية صيانة المدينة وباحث في تراث زغوان في تصريح لـ(وات) أن المخطوطات وأرشيف المعالم الثقافية والدينية القديمة أثبتت أن هذا الجامع تم بناؤه في عهد يوسف باي سنة 1621 من طرف أبو الحسن علي خوجة الذي كان يمتهن في مقاطع الحجر، وهو الذي قام أيضا بإعادة تهيئة الحنايا التي تنقل الماء من زغوان إلى العاصمة ، بصورة تضمن تزويد جامع الزيتونة المعمور بماء الحنايا حسب ذكره، لافتا إلى أن هذا المعلم هو أول جامع يتم بناؤه في الجهة وثاني جامع حنفي بالبلاد التونسية.



