البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد: الترجي الرياضي يفوز على امل سكيدة الجزائري 31-24 ويتاهل الى ربع النهائي

وات - تاهل الترجي الرياضي الى الدور ربع النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد بفوزه على امل سكيكدة الجزائري بنتيجة 31-24 في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.



ولحساب المجموعة الاولى، تفوق العين الاماراتي على الوكرة القطري 26-23.



يذكر ان الاندية اصحاب المراكز الاربعة الاولى من كل مجموعة تتاهل الى الدور ربع النهائي.





الجولة الثالثة

الثلاثاء 26 اكتوبر 2021

المجموعة الاولى

العين الاماراتي - الوكرة القطري 26-23

س 18 / جمعية الحمامات - الساورة الجزائري





الترتيب المؤقت

1- الوكرة القطري 5 3

2-- الساورة الجزائري 2 1

-- العين الاماراتي 2 2

-- جمعية الحمامات 2 2

-- اغادير المغربي 2 2



المجموعة الثانية

امل سكيكدة - الترجي الرياضي 24-31

س 18 / الجزيرة الاماراتي - الغرافة القطري





الترتيب المؤقت

1- الترجي الرياضي 6 3

2- مكارم المهدية 4 2

3-- الجزيرة الاماراتي 0 1

-- امل سكيكدة 0 2

-- الغرافة القطري 0 2



الجولة الثانية:

الاثنين 25 اكتوبر 2021

المجموعة الاولى

شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي 20-22

جمعية الحمامات - الوكرة القطري 25-28



المجموعة الثانية

امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية 25-27

الترجي الرياضي - الغرافة القطري 35-34



الجولة الاولى

الاحد 24 اكتوبر 2021

المجموعة الاولى

الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24

جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26



المجموعة الثانية

الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23

الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24







