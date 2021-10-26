البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد: الترجي الرياضي يفوز على امل سكيدة الجزائري 31-24 ويتاهل الى ربع النهائي

وات - تاهل الترجي الرياضي الى الدور ربع النهائي للبطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد بفوزه على امل سكيكدة الجزائري بنتيجة 31-24 في المباراة التي اقيمت يوم الثلاثاء في اطار الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.
ولحساب المجموعة الاولى، تفوق العين الاماراتي على الوكرة القطري 26-23.
يذكر ان الاندية اصحاب المراكز الاربعة الاولى من كل مجموعة تتاهل الى الدور ربع النهائي.
الجولة الثالثة
الثلاثاء 26 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
العين الاماراتي - الوكرة القطري 26-23
س 18 / جمعية الحمامات - الساورة الجزائري
الترتيب المؤقت
1- الوكرة القطري 5 3
2-- الساورة الجزائري 2 1
-- العين الاماراتي 2 2
-- جمعية الحمامات 2 2
-- اغادير المغربي 2 2
المجموعة الثانية
امل سكيكدة - الترجي الرياضي 24-31
س 18 / الجزيرة الاماراتي - الغرافة القطري
الترتيب المؤقت
1- الترجي الرياضي 6 3
2- مكارم المهدية 4 2
3-- الجزيرة الاماراتي 0 1
-- امل سكيكدة 0 2
-- الغرافة القطري 0 2
الجولة الثانية:
الاثنين 25 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي 20-22
جمعية الحمامات - الوكرة القطري 25-28
المجموعة الثانية
امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية 25-27
الترجي الرياضي - الغرافة القطري 35-34
الجولة الاولى
الاحد 24 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24
جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23
الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24
ولحساب المجموعة الاولى، تفوق العين الاماراتي على الوكرة القطري 26-23.
يذكر ان الاندية اصحاب المراكز الاربعة الاولى من كل مجموعة تتاهل الى الدور ربع النهائي.
الجولة الثالثة
الثلاثاء 26 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
العين الاماراتي - الوكرة القطري 26-23
س 18 / جمعية الحمامات - الساورة الجزائري
الترتيب المؤقت
1- الوكرة القطري 5 3
2-- الساورة الجزائري 2 1
-- العين الاماراتي 2 2
-- جمعية الحمامات 2 2
-- اغادير المغربي 2 2
المجموعة الثانية
امل سكيكدة - الترجي الرياضي 24-31
س 18 / الجزيرة الاماراتي - الغرافة القطري
الترتيب المؤقت
1- الترجي الرياضي 6 3
2- مكارم المهدية 4 2
3-- الجزيرة الاماراتي 0 1
-- امل سكيكدة 0 2
-- الغرافة القطري 0 2
الجولة الثانية:
الاثنين 25 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
شبيبة الساورة الجزائري - رجاء اغادير المغربي 20-22
جمعية الحمامات - الوكرة القطري 25-28
المجموعة الثانية
امل سكيكدة الجزائري - مكارم المهدية 25-27
الترجي الرياضي - الغرافة القطري 35-34
الجولة الاولى
الاحد 24 اكتوبر 2021
المجموعة الاولى
الوكرة القطري - رجاء اغادير المغربي 28-24
جمعية الحمامات - العين الاماراتي 31-26
المجموعة الثانية
الترجي الرياضي - الجزيرة الاماراتي 36-23
الغرافة القطري - مكارم المهدية 19-24
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